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Фрэнсис Нганну: За бой с Фьюри я получу больше, чем за всю карьеру в UFC
Боец рад, что сторонам удалось договориться
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, камерунец Фрэнсис Нганну высказался о своём гонораре за бой с британцем Тайсоном Фьюри.
Напомним, что бой состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Что я могу сказать, так это то, что по сравнению с гонораром за бой в UFC это как день и ночь. Это меняет жизнь. То же произошло бы, если бы я провёл поединок в PFL. То, что я получил за свой последний бой, даже нельзя брать в расчёт.
Получу ли я больше, чем за всю карьеру в UFC? Да, определённо. Я не заработал столько за свою карьеру в UFC.
Сколько раз я слышал о том, что UFC предложили $ 8 млн, но это было не совсем так. Это была уловка, и делать так было нехорошо. Они так поступали для того, чтобы я поставил подпись», – сказал Нганну в подкасте The MMA Hour.
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