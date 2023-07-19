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Тони Беллью: Бой Фьюри и Нганну – это шоу фриков
Британец высказался об организации поединка
Фото: fightnews.info
Экс-чемпион мира британец Тони Беллью раскритиковал организацию поединка между его соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну.
"Это шоу фриков, а не боксёрский поединок. Один из парней просто большой, даже огромный, и сильный, но таких много. Не буду врать, я заинтригован. Но просто поместите это в контекст того, что человек проведёт свой первый профессиональный боксёрский матч с чемпионом мира в супертяжёлом весе.
Не заблуждайтесь — если какой-то боксёр попадёт в клетку к Фрэнсису Нганну, я практически не сомневаюсь, что он оторвёт руку, ногу или какую-то другую конечность. Вот насколько он силён", – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу JOE.
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