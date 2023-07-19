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Майк Тайсон назвал наследника Мэнни Пакьяо

Бокс
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Неожиданный выбор

Майк Тайсон назвал наследника Мэнни Пакьяо

фото - talksport.com

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о члене рейтинга pound-for-pound, чемпионе в трёх весовых категориях и абсолютном чемпионе в легчайшем весе японце Наое "Монстре" Иноуэ (24-0, 21 KO).

"Иноуэ – жёсткий засранец. Он не похож, но он лучше, чем Мэнни Пакьяо. Он яростный монстр", – сказал Тайсон в своём YouTube-подкасте.

25 июля в Токио (Япония) Иноуэ сразится за титулы WBC и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) с непобеждённым американцем Стивеном Фултоном (21-0, 8 KO).

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В статье: Майк Тайсон
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