Абсолютная чемпионка мира: Тайсона Фьюри не победят в супертяжёлом весе

Абсолютная чемпионка мира в среднем весе (до 72,6 кг), американка Кларисса Шилдс считает, что действующий обладатель титула WBC в супертяжёлом дивизионе, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) завершит карьеру непобеждённым.

"Бой Фьюри и Нганну интересен. Я верю, что Тайсона Фьюри не победят в супертяжёлом весе. Он как белый Мохаммед Али!

Фрэнсис Нганну — не боксёр, а боец MMA. Он не может драться ногами, не может ничего. Даже несмотря на то, что он может ударить, его боксёрский IQ не будет соответствовать.

Думаю, что Фьюри будет делать то же, что и всегда: он использует свой джеб, попадает тяжёлыми ударами и выигрывает бои. Надеюсь, Нганну сможет хорошо подготовиться", – сказал Шилдс в интервью YouTube-каналу EsNews.