Экс-чемпион мира Оскар Вальдес сделал прогноз на бой Ломаченко - Стивенсон

Экс-чемпион мира Оскар Вальдес (31-1, 23 KO) высказался о бое Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) и Шакура Стивенсона (20-0, 13 KO):

"Я не знаю. Это тяжелое сражение для прогноза. Это явно тяжелое сражение для прогноза с разных сторон, потому что это будет просто что-то вроде моего прогноза на Хейни – Стивенсон. Перед поединком я бы сказал – Шакур младше, он высокий, легкомысленный, который на самом деле с 63,5 кг Я могу увидеть его победу с этими его ударами, перебоксировкой.А потом я думаю - Ломаченко же мастер этого. Ломаченко - мастер этого спорта. Он это делает, это и это. Он никогда не выглядел ошеломленным, так что Лома может победить его, поэтому я думаю то в одну сторону, то в другую, я могу увидеть их обоих победителей, это просто показывает мне – будь я любителем ставок, я все равно держался бы подальше от букмекерских контор, потому что я не знаю. , что случится, и хорошо для меня, что я не ставил, потому что если бы я ставил, то я или боялся, или был бы взбешен.

Во всяком случае, я бы боялся потерять деньги. Думал бы: "К черту, я могу проиграть и проиграть ставку". Это было бы совершенно сильное чувство. Мой прогноз – хороший прогноз – просто оставайтесь подальше от ставок на этот бой. Я думаю, бой Стивенсон – Ломаченко – это именно тот случай.