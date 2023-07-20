Британскую модель исключили из турнира по боксу

Даниэллу Хемсли отстранили от участия в турнире по боксу за оскорбительное поведение, говорится в заявлении промоутерской компании Kingpyn Boxing в социальных сетях.

Напомним, 22-летняя британка стала участницей боксёрского вечера в Дублине (Ирландия), победив польку Александру Даниэлку судейским решением.

После оглашения вердикта Хемсли не сдержала эмоций и показала грудь в прямом эфире DAZN, вызвав у местной публики бурную реакцию, однако впоследствии извинилась за своё поведение.