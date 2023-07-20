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Британскую модель исключили из турнира по боксу

Бокс
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Ранее она показала грудь в ринге

Британскую модель исключили из турнира по боксу

Фото: instagram.com/daniella.hemsley

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Даниэллу Хемсли отстранили от участия в турнире по боксу за оскорбительное поведение, говорится в заявлении промоутерской компании Kingpyn Boxing в социальных сетях.

Напомним, 22-летняя британка стала участницей боксёрского вечера в Дублине (Ирландия), победив польку Александру Даниэлку судейским решением.

После оглашения вердикта Хемсли не сдержала эмоций и показала грудь в прямом эфире DAZN, вызвав у местной публики бурную реакцию, однако впоследствии извинилась за своё поведение.

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