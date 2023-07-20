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Названа дата чемпионского поединка за титул IBF

Бокс
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Сумеет ли чемпион защитить титул

Названа дата чемпионского поединка за титул IBF

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Чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг) мексиканец Луис Альберто Лопес (28-2, 16 KO) проведёт защиту против американца Джоэта Гонсалеса (26-3, 15 KO), пишет издание BoxingScene.

Поединок состоится 15 сентября в городе Корпус-Кристи (штат Техас, США), трансляцию вечера проведёт ESPN.

Луису Альберто Лопесу 29 лет, свой дебютный бой он провел в 2015 году, где нокаутировал ирландского олимпийца Майкла Конлана.

Джоэту Гонсалесу 29 лет и он на профессиональном ринге с 2012 года. Дважды был претендентом на титул, уступив судейским решением соотечественнику Шакуру Стивенсону и мексиканцу Эмануэлю Наваррете.

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В статье: IBF
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