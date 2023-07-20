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Карл Фроч: Усик уже прошёл свой пик
Можно поспорить
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Чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и комментатор Карл Фроч высказал мнение, что чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинский боксёр Александр Усик прошёл свой пик.
"Я думаю, Усик был невероятным, великолепен и одним из лучших. Я сравниваю его с Ломаченко, но Ломаченко побеждали. Любого можно победить. Наверняка многие могут поспорить с тем, что я говорю. Но всё-таки я думаю, что Усик уже прошёл свой пик. Да, супертяжеловесы могут выступать далеко за 30, но он крузер", — сказал Фроч на канале talkSPORT Boxing в YouTube.
36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года.
За это время он провёл 20 боёв, побеждав в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.
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