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Карл Фроч: Усик уже прошёл свой пик

Бокс
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Можно поспорить

Карл Фроч: Усик уже прошёл свой пик

https://karate.ru

Новина українською

Чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и комментатор Карл Фроч высказал мнение, что чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинский боксёр Александр Усик прошёл свой пик.

"Я думаю, Усик был невероятным, великолепен и одним из лучших. Я сравниваю его с Ломаченко, но Ломаченко побеждали. Любого можно победить. Наверняка многие могут поспорить с тем, что я говорю. Но всё-таки я думаю, что Усик уже прошёл свой пик. Да, супертяжеловесы могут выступать далеко за 30, но он крузер", — сказал Фроч на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года.

За это время он провёл 20 боёв, побеждав в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.

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В статье: Александр Усик Карл Фроч
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