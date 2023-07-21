Отец Фьюри: Усик совершил ошибку, отказавшись от боя с Фьюри

Джон Фьюри, отец обладателя чемпионского пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) высказался о бое Александра Усика (20-0, 13 КО) и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Даниэль Дюбуа может нокаутировать его, так что Усик совершил ошибку, отказавшись от боя с Фьюри. Выступать против тяжеловеса весом 114 кг, ростом 198 см, который умеет бить, за гроши по сравнению с тем, что он получил бы в бою с Тайсоном? Я не знаю, о чем думала команда Усика. Это безумие.

У команды Дюбуа должна быть правильная тактика, правильный план на бой и большие яйца. Это все, что нужно, чтобы одолеть чемпиона крузервейта. Но если ты пытаешься боксировать с ним, ты играешь ему на руку. Нужно быть грубым и жестким с ним, уметь поддерживать атаки, и тогда вы легко победите Усика.

Без постоянных двухфазных атак, силовых ударов и давлении на него, используя свои габариты, забудьте об этом. Если вы собираетесь пытаться перебить крузера, забудьте о победе. Вы должны выбрасывать в него все свои удары и не останавливаться", – сказал Джон Фьюри.

Напомним, что бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.