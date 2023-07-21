Нганну: У меня есть нокаутирующая мощь, но в бою с Фьюри я не могу расчитывать только на неё

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну высказался о боксёрском поединке с непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

"Да, у меня есть нокаутирующая мощь. Но нужно быть сумасшедшим, чтобы в бою с Тайсоном Фьюри рассчитывать только на неё. Я удивлён тому, как много людей уже списали меня со счетов. С другой стороны, это приводит меня в восторг. Люди во мне сомневаются, а я докажу им, что они не правы. Я буду драться как боксёр и рассчитываю победить решением судей. Это укрепит мои позиции. Это неправда, что у меня есть только нокаутирующая мощь", — приводит слова Нганну TMZ.

Напомним, это будет первый поединок Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе.