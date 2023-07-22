Гвоздик назвал дату своего следующего боя

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) рассказал, когда в следующий раз выйдет на ринг.

"Могу назвать дату – я выйду в ринг 30 сентября в андеркарде боя Альварес – Чарло. Предварительный оппонент у меня уже есть, и я начинаю к нему готовиться. Его имя называть пока не буду, потому что контракт еще не подписан. Скажу только, что соперник по имени – экс-чемпион мира.

В какой я форме? Сложный вопрос. Мне кажется, что с точки зрения интеллектуальных моментов, как я все вижу и почитаю, я сейчас знаю больше всего, потому что набрался опыта.

Моя цель в ближайшем бою – быть в моей лучшей физической форме. Пока я ее еще не набрал, потому что только начинаю вкатываться в серьезную работу. Но я уверен, что на бой выйду в лучшей своей форме" – сказал Гвоздик.