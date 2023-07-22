Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвоздик назвал дату своего следующего боя
Спойлер – ждать еще долго
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) рассказал, когда в следующий раз выйдет на ринг.
"Могу назвать дату – я выйду в ринг 30 сентября в андеркарде боя Альварес – Чарло. Предварительный оппонент у меня уже есть, и я начинаю к нему готовиться. Его имя называть пока не буду, потому что контракт еще не подписан. Скажу только, что соперник по имени – экс-чемпион мира.
В какой я форме? Сложный вопрос. Мне кажется, что с точки зрения интеллектуальных моментов, как я все вижу и почитаю, я сейчас знаю больше всего, потому что набрался опыта.
Моя цель в ближайшем бою – быть в моей лучшей физической форме. Пока я ее еще не набрал, потому что только начинаю вкатываться в серьезную работу. Но я уверен, что на бой выйду в лучшей своей форме" – сказал Гвоздик.
Напомним, что ранее Александр
Популярное сейчас
- Вацко: Украинский футбол без олигархов – это истории для лохов
- Уже не №1. Интер переключился с Трубина на Зоммера
- ЛНЗ представил два комплекта формы на новый сезон - ФОТО
- Буткевич: Отношение Усика к тренировкам – это большой пример для команды Полесья
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО