Украинец Довбыщенко сенсационно нокаутировал небитого британца. Видео

Украинский боксер-супертяж Константин Довбыщенко (10-13-1; 7 КО) сенсационно победил молодого и перспективного британца Мэтти Гарриса (5-1; 4 КО). Случилось это на вечере бокса в Эдинбурге (Шотландия).

Наш соотечественник в пятом раунде буквально засыпал своего оппонента мощными ударами, после чего рефери в конце трехминутки вынужден был вмешаться и остановить бой.

Отметим, что для украинца победа над Гаррисом стала первой за последние пять поединков, а британец впервые в своей карьере проиграл.

Видео нокаута:

And HE DOES IT!



Dovbyshchenko pulls off the major upset #McGregorRobles pic.twitter.com/Lah0voCEoT