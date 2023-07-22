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Украинец Довбыщенко сенсационно нокаутировал небитого британца. Видео
Вот это махач
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер-супертяж Константин Довбыщенко (10-13-1; 7 КО) сенсационно победил молодого и перспективного британца Мэтти Гарриса (5-1; 4 КО). Случилось это на вечере бокса в Эдинбурге (Шотландия).
Наш соотечественник в пятом раунде буквально засыпал своего оппонента мощными ударами, после чего рефери в конце трехминутки вынужден был вмешаться и остановить бой.
Отметим, что для украинца победа над Гаррисом стала первой за последние пять поединков, а британец впервые в своей карьере проиграл.
Видео нокаута:
And HE DOES IT!— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 21, 2023
Dovbyshchenko pulls off the major upset #McGregorRobles pic.twitter.com/Lah0voCEoT
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