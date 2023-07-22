Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спенс о бое с Кроуфордом: Чувствую, что кто-то сломается во время поединка
Посмотрим, у кого психология лучше
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Эррол Спенс (28-0; 22 КО) рассказал, чего ожидает от поединка против чемпиона по версии WBO Теренса Кроуфорда (39-0; 30 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:
"Это самый большой бой в боксе. Когда вы смотрите на наш стиль и знаете наш менталитет, знаете, что ни один из нас не захочет сломаться. Но чувствую, что кто-нибудь сломается во время боя.
Он может показать то, что желает показать. Он может продолжить и делать свое дело после того, как выиграю у него и докажу, что он великий боксер на все времена. Но он может прекратить эту чушь, потому что я выиграю 29 июля" – сказал он.
Напомним, ранее Александр Гвоздик
Популярное сейчас
- Динамо, но не киевское. Известный новый клуб Богдана Михайличенко
- История Непобежденных. Каким был последний чемпионский сезон Арсенала. ВИДЕО
- Агробизнес уступает представителю УПЛ, Мариуполь играет вничью с ЛНЗ. Таблица спаррингов клубов Первой лиги
- Буткевич: Отношение Усика к тренировкам – это большой пример для команды Полесья
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО