Спенс о бое с Кроуфордом: Чувствую, что кто-то сломается во время поединка

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Эррол Спенс (28-0; 22 КО) рассказал, чего ожидает от поединка против чемпиона по версии WBO Теренса Кроуфорда (39-0; 30 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:

"Это самый большой бой в боксе. Когда вы смотрите на наш стиль и знаете наш менталитет, знаете, что ни один из нас не захочет сломаться. Но чувствую, что кто-нибудь сломается во время боя.

Он может показать то, что желает показать. Он может продолжить и делать свое дело после того, как выиграю у него и докажу, что он великий боксер на все времена. Но он может прекратить эту чушь, потому что я выиграю 29 июля" – сказал он.