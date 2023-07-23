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Украинец Богачук едва не прибил соперника на ринге, яркий нокаут. Видео

Бокс
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Все закончилось быстро

Украинец Богачук едва не прибил соперника на ринге, яркий нокаут. Видео

Boxing Scene

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Сергей Богачук (22-1; 22 КО) успешно защитил титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе. Произошло это в главном событии вечера в Санта-Инезе (штат Калифорния, США).

Наш соотечественник в первом раунде нокаутировал представителя Ганы Патрика Аллоти (42-4, 32 KO).

Бой длился 2,5 минуты и закончился мощным правым хуком от украинца в челюсть оппонента, тот упал, а рефери без раздумий завершил поединок.

Видео нокаута:

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В статье: Сергей Богачук
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