Украинец Богачук едва не прибил соперника на ринге, яркий нокаут. Видео

Украинский боксер Сергей Богачук (22-1; 22 КО) успешно защитил титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе. Произошло это в главном событии вечера в Санта-Инезе (штат Калифорния, США).

Наш соотечественник в первом раунде нокаутировал представителя Ганы Патрика Аллоти (42-4, 32 KO).

Бой длился 2,5 минуты и закончился мощным правым хуком от украинца в челюсть оппонента, тот упал, а рефери без раздумий завершил поединок.