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Экс-тренер Дюбуа оценил шансы британца в бою против Усика

Бокс
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Трезвый взгляд на вещи

Экс-тренер Дюбуа оценил шансы британца в бою против Усика

UA-Футбол
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Бывший тренер британского супертяжа Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО) Шейк Макгиган оценил шансы своего подопечного на бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО).

"Это более жесткое сражение, чем с Энтони Джошуа. Я думаю, что у Дюбуа более тяжелый удар, чем у Джошуа. По-моему, он бесстрашен, но Даниэль больше пропускает. Он не так техничен, его бокс и близко не на таком уровне. Однако у него полностью есть шанс панчера. Он очень опасен в первых четырех-пяти раундах.

Как только Усик начнёт входить в свой ритм, если он начнет входить в него, если он не пропустит в первых трех-четырех раундах, то однозначно нужно ставить на победу Александра. Дюбуа феноменальный панчер. Но ему нужно донести удар – вот в чем дело" – сказал он.

Напомним, ранее Александр Гвоздик анонсировал следующий поединок.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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Источник:
fightnews

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