Будущий соперник Беринчика рассказал об ожиданиях от боя с украинцем

Будущий соперник украинского легковеса Дениса Беринчика (17-0; 9 КО), швед Энтони Игит (27-3-1; 10 КО) поделился ожиданиями от боя с нашим соотечественником. Его слова цитирует K2 Promotions:

"Я очень счастлив, что вернусь в ринг и снова встречусь с моим бывшим соперником из лондонской Олимпиады.

Честно говоря, я удивлен, что Денис согласился со мной боксировать после боя, который дал ему на Олимпиаде много лет назад. Но я уважаю его за это.

Уверен, что 26 августа мы покажем увлекательный поединок" – сказал он.