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Будущий соперник Беринчика рассказал об ожиданиях от боя с украинцем
Будет горячо
Будущий соперник украинского легковеса Дениса Беринчика (17-0; 9 КО), швед Энтони Игит (27-3-1; 10 КО) поделился ожиданиями от боя с нашим соотечественником. Его слова цитирует K2 Promotions:
"Я очень счастлив, что вернусь в ринг и снова встречусь с моим бывшим соперником из лондонской Олимпиады.
Честно говоря, я удивлен, что Денис согласился со мной боксировать после боя, который дал ему на Олимпиаде много лет назад. Но я уважаю его за это.
Уверен, что 26 августа мы покажем увлекательный поединок" – сказал он.
Напомним, что ранее украинец Богачук
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