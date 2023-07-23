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Уайт о бое с Джошуа: Даже если я выиграю, то не получу уважения, которого заслужил

Бокс
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Сначала выиграй

Уайт о бое с Джошуа: Даже если я выиграю, то не получу уважения, которого заслужил

UA-Футбол
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Британский супертяж Диллиан Уайт (29-3; 19 КО) поделился ожиданиями от поединка против своего соотечественника Энтони Джошуа (25-3; 22 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:

"Я привык к взлетам и падениям в своей жизни. Очевидно, что досадно быть одним из лучших бойцов мира, я все еще борюсь, как в начале своей карьеры. Это похоже.

Это было тяжело. Со мной обращались не так, как должны обращаться и получать должное уважение. Это жизнь. Когда жизнь дает лимоны, вы делаете лимонад. Я, должно быть, уже стал мастером лимонада.

Во всяком случае, я счастливая душа. Даже если я выиграю бой против Эй Джея, я все равно не получу уважения, которого заслуживаю. Если я его побью, они скажут: "О, он был ослаблен". Он терял сознание. Он был этим, он был тем. Говорят какие-нибудь глупости" – сказал он.

Напомним, что бой Джошуа-Уайт 2 состоится 12 августа в Лондоне.

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В статье: Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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