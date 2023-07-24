  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эррол Спенс: Кроуфорд нокаутировал многих, но он не сможет это сделать со мной
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эррол Спенс: Кроуфорд нокаутировал многих, но он не сможет это сделать со мной

Бокс
(1 голосов)

Посмотрим, кто же выйдет победителем

Эррол Спенс: Кроуфорд нокаутировал многих, но он не сможет это сделать со мной

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс высказался о бое с обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.

"Это будет ужасная ночь для моего соперника, даже если он сможет достоять до финального гонга. Я получаю удовольствие, когда ломаю волю своего оппонента.

Кроуфорд, определенно не более опытен по сравнению со мной. Я чувствую, что у меня навыков намного больше, чем у него. Это сложная задача, но я готов ее решить. Перед ним тоже стоит сложная задача.

Я чувствую, что он ничего не сможет сделать в нашем бою. Кроуфорд нокаутировал десять или одиннадцать последних парней, но он не сможет это сделать со мной", - сказал Спенс.

По теме
yellow-arrow
Майк Тайсон: Я считаю, что Сауль Альварес должен побеждать в бою с Джермеллом Чарло
yellow-arrow
Уайт о бое с Джошуа: Даже если я выиграю, то не получу уважения, которого заслужил
yellow-arrow
Будущий соперник Беринчика рассказал об ожиданиях от боя с украинцем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fightnews

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде