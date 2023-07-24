Эррол Спенс: Кроуфорд нокаутировал многих, но он не сможет это сделать со мной

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс высказался о бое с обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.

"Это будет ужасная ночь для моего соперника, даже если он сможет достоять до финального гонга. Я получаю удовольствие, когда ломаю волю своего оппонента.

Кроуфорд, определенно не более опытен по сравнению со мной. Я чувствую, что у меня навыков намного больше, чем у него. Это сложная задача, но я готов ее решить. Перед ним тоже стоит сложная задача.

Я чувствую, что он ничего не сможет сделать в нашем бою. Кроуфорд нокаутировал десять или одиннадцать последних парней, но он не сможет это сделать со мной", - сказал Спенс.