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Майкл Ханер: Я думаю, что Усик скоро завершит карьеру

Бокс
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Сначала титул абсолютного чемпиона

Майкл Ханер: Я думаю, что Усик скоро завершит карьеру

Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"

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Американский супертяжеловес Майкл Хантер (21-1-1, 14 KO) рассказал, что думает о чемпионе WBA, WBO и IBF Александре Усике (20-0, 13 КО) и его карьере.

"Я думаю, что Усик скоро завершит карьеру. Это просто мое мнение. У него многое происходит в его стране, в его мире. Усик – очень религиозный человек, он многого добился. Он однозначно был отличным амбассадором для своей страны.

Он в каком-то роде на одном пути с братьями Кличко, с Виталием. Поэтому я думаю, что для Усика и его страны будет полезно, если он что-то сделает на этом поприще. Я считаю, что он этого заслуживает", – сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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В статье: Александр Усик Майкл Хантер
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Источник:
Sport.ua

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