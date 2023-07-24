Майкл Ханер: Я думаю, что Усик скоро завершит карьеру

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (21-1-1, 14 KO) рассказал, что думает о чемпионе WBA, WBO и IBF Александре Усике (20-0, 13 КО) и его карьере.

"Я думаю, что Усик скоро завершит карьеру. Это просто мое мнение. У него многое происходит в его стране, в его мире. Усик – очень религиозный человек, он многого добился. Он однозначно был отличным амбассадором для своей страны.

Он в каком-то роде на одном пути с братьями Кличко, с Виталием. Поэтому я думаю, что для Усика и его страны будет полезно, если он что-то сделает на этом поприще. Я считаю, что он этого заслуживает", – сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.