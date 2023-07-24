  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-тренер Дюбуа: Если Усик адаптируется к стилю Дэниела, то у него будет шанс победить
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Дюбуа: Если Усик адаптируется к стилю Дэниела, то у него будет шанс победить

Бокс
(1 голосов)

Но есть одно но, у Дюбуа не будет шанса

Экс-тренер Дюбуа: Если Усик адаптируется к стилю Дэниела, то у него будет шанс победить

Новина українською

Шон Макгуиган рассказал, что думает о бое Дэниела Дюбуа (19-1, 18 КО) и Александра Усика (20-0, 13 КО). По мнению бывшего тренера британца, Усику нужно хорошенько постараться.

Напомним, то бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

"Если Усик адаптируется к стилю Дэниела точно так же, как это сделал в бою с Джошуа, если он будет постоянно наносить удары в движении, если он не позволит Дюбуа крепко стоять на ногах, то, полагаю, бой получится односторонним в пользу украинца. Но даже в таком случае у Дэниела будет шанс панчера".

По теме
yellow-arrow
Майкл Ханер: Я думаю, что Усик скоро завершит карьеру
yellow-arrow
Майк Тайсон: Я считаю, что Сауль Альварес должен побеждать в бою с Джермеллом Чарло
yellow-arrow
Эррол Спенс: Кроуфорд нокаутировал многих, но он не сможет это сделать со мной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде