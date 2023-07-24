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Экс-тренер Дюбуа: Если Усик адаптируется к стилю Дэниела, то у него будет шанс победить
Но есть одно но, у Дюбуа не будет шанса
Шон Макгуиган рассказал, что думает о бое Дэниела Дюбуа (19-1, 18 КО) и Александра Усика (20-0, 13 КО). По мнению бывшего тренера британца, Усику нужно хорошенько постараться.
Напомним, то бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
"Если Усик адаптируется к стилю Дэниела точно так же, как это сделал в бою с Джошуа, если он будет постоянно наносить удары в движении, если он не позволит Дюбуа крепко стоять на ногах, то, полагаю, бой получится односторонним в пользу украинца. Но даже в таком случае у Дэниела будет шанс панчера".
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