Экс-тренер Дюбуа: Если Усик адаптируется к стилю Дэниела, то у него будет шанс победить

Шон Макгуиган рассказал, что думает о бое Дэниела Дюбуа (19-1, 18 КО) и Александра Усика (20-0, 13 КО). По мнению бывшего тренера британца, Усику нужно хорошенько постараться.

Напомним, то бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

"Если Усик адаптируется к стилю Дэниела точно так же, как это сделал в бою с Джошуа, если он будет постоянно наносить удары в движении, если он не позволит Дюбуа крепко стоять на ногах, то, полагаю, бой получится односторонним в пользу украинца. Но даже в таком случае у Дэниела будет шанс панчера".