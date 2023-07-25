Оскар Де Ла Хойя сделал прогноз на бой Спенс - Кроуфорд

Одна из величайших звёзд в истории бокса культовый Оскар Де Ла Хойя назвал фаворита в поединке непобеждённых американских полусредневесов Эррола Спенса (28-0, 22 КО) и Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).

Поединок Спенс – Кроуфорд состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). На кону – звание абсолютного чемпиона полусреднего веса.

"Я ставлю на Кроуфорда. Думаю, он более неуловимый. Это не значит, что я недооцениваю Спенса. Считаю, что он отличный боец. Хорошо его знают, ведь занимался промоушеном Эррола большую часть его карьеры. И всегда считал, что он станет новым Шугаром Рэем Леонардом. Но ставлю на Кроуфорда. Он не только более неуловимый. Он выбрасывает больше комбинаций. У него лучше работа ног.

Это бокс. Здесь никогда не знаешь наверняка. Да и Спенс чертовски силён, огромный такой чувак. Почему я ставлю не на него? Мне кажется, в ринге он слишком роботизирован. Но если он поймает соперника, то всенепременно добьёт. Просто я считаю, что Кроуфорд лучше двигается и сможет избегать ударов Спенса".