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Шакур Стивенсон прокомментировал победу Наои Иноуэ над Стивеном Фултоном
Боксер похвалил своего коллегу
http://fightnews.info/ fightnews
Экс-чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) прокомментировал победу Наои Иноуэ (25-0, 22 КО) над Стивеном Фултоном (21-1, 8 КО) в бою за пояса WBC и WBO во втором более легком весе.
"Уважение Скутера. Он решился стать большим, но потерпел неудачу. Не имею к нему ничего другого, кроме уважения.
Прекрасный бой от Монстра. Очень крутой боксер", - написал Стивенсон.
Напомним, что Иноуэ победил Фултона техническим нокаутом в 8-м раунде.
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