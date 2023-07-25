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Шакур Стивенсон прокомментировал победу Наои Иноуэ над Стивеном Фултоном

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Боксер похвалил своего коллегу

Шакур Стивенсон прокомментировал победу Наои Иноуэ над Стивеном Фултоном

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Экс-чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) прокомментировал победу Наои Иноуэ (25-0, 22 КО) над Стивеном Фултоном (21-1, 8 КО) в бою за пояса WBC и WBO во втором более легком весе.

"Уважение Скутера. Он решился стать большим, но потерпел неудачу. Не имею к нему ничего другого, кроме уважения.

Прекрасный бой от Монстра. Очень крутой боксер", - написал Стивенсон.

Напомним, что Иноуэ победил Фултона техническим нокаутом в 8-м раунде.

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В статье: Шакур Стивенсон
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