Тони Беллью сделал прогноз на бой Кроуфорд - Спенс

Экс-чемпион Тони Беллью сделал прогноз на бой чемпиона WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенс (28-0, 22 КО) и чемпиона WBO Теренса Крауфорда (39-0, 30 КО).

"Нам пришлось очень долго ждать этого боя, около 6-7 лет, поэтому я много раз менял свое мнение по поводу победителя. За несколько дней до боя я до сих пор не уверен в своем выборе.

У нас есть два выдающихся таланта, которые, вероятно, находятся на пике своих сил. Они оба не проигрывали в профессионалах. В боксе очень редко бывает такое соединение в больших боях. Но этот поединок действительно будет большим, и я ожидаю, что после памятной битвы у нас будет явный победитель.

Я должен выбрать Кроуфорда. Во многом этот выбор связан с тем, что в последнее время прошел Спенс. У него была серьезная автомобильная авария, он снялся с боя против Мэнни Пакьяо.

Готово ли его тело к поединку такого масштаба? Возможно, но я не подвергаю сомнению кондиции Кроуфорда так, как в случае со Спенсом", - сказал Беллью.

Напомним, бой пройдет 29 июля.