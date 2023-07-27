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Хирн: Джошуа совершенно не интересен бой с Нганну

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Боксер не заинтересован в этом поединке

Хирн: Джошуа совершенно не интересен бой с Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский промоутер Эдди Хирн в интервью talkSPORT рассказал почему его подопечный Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) отказался от боя с Фрэнсисом Нганну.

"Он сказал: "Совершенно неинтересно, я хочу снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе, мне неинтересно драться с Фрэнсисом Нганну".

Напомним, ранее Джошуа рассказал, когда его сильнее потрясли

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
Xsport.ua

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