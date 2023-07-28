Хирн: Вы все думаете, что Тайсон Фьюри - Бог и делает все легко

Британский промоутер Эдди Хирн устроил словесную перепалку с журналистом TalkSPORT Джимом Уайтом, когда тот заявил, что Энтони Джошуа не сможет победить Тайсона Фьюри..

"Кажется, вы все думаете, что Тайсон Фьюри - Бог и делает все легко. Давайте я со всеми вами соглашусь и скажу, что Энтони Джошуа переоценен. Он уже закончил и находится в конце своей карьеры, а также должен уйти в отставку.

Очевидно, что ваше шоу никогда не было благосклонным к нам, но нам нравится высказывать свое мнение. Мы имеем на это правду. Когда мы соглашаемся на интервью, то рассчитываем на конструктивный разговор. Мы всегда учитываем взвешенное мнение", - сказал Хирн.

Напомним, что Фьюри в апреле прошлого года нокаутировал Диллиана в шестом раунде. Джошуа проведет бой с Уайтом 12-го августа на арене O2 в Лондоне, Великобритания.