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Джошуа: В первом бое с Уайтом его удар потряс меня

Бокс
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Джошуа вспомнил тот бой

Джошуа: В первом бое с Уайтом его удар потряс меня

Фото: Getty Images

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12 августа в Лондоне (Англия) британский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) проведёт реванш с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 19 КО).

По словам Джошуа, в первом их бое удар Уайта потряс его.

"Поскольку я собирался нанести удар справа, для этого ты должен присесть на заднюю ногу и повернуться, чтобы разогнать руку. В итоге я протянул свою руку, это поставило меня на линию огня и — бум! В меня прилетает левый хук", — вспоминает Джошуа.

"Я не видел этого удара, потому что меня не интересовало то, что прилетит в ответ. Всё, что меня интересовало — это атаковать Диллиана. Это был сочный удар, который потряс меня до кончиков пальцев ног", — написал Энтони Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа
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Источник:
Vringe

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