Спенс и Кроуфорд провели финальную церемонию взвешивания, бой уже завтра

30 июля в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоится историческое событие в боксе – мир получит абсолютного чемпиона в полусреднем весе. Титул между собой разыграют два американца.

Чемпион по версии WBO Теренс Кроуфорд (39-0; 30 КО) сразится против чемпиона по версиям WBA, IBF и WBC Эррола Спенса (28-0; 22 КО).

Перед поединком бойцы прошли традиционную церемонию взвешивания. Вашему вниманию ее результаты:

Теренс Кроуфорд – 66,59 кг.

Эррол Спенс – 66,68 кг.

Во время процедуры face to face спортсмены вели себя по-джентльменски и даже пожали друг другу руки.

