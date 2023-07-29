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Спенс и Кроуфорд провели финальную церемонию взвешивания, бой уже завтра

Бокс
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Историческое событие

Спенс и Кроуфорд провели финальную церемонию взвешивания, бой уже завтра

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

30 июля в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоится историческое событие в боксе – мир получит абсолютного чемпиона в полусреднем весе. Титул между собой разыграют два американца.

Чемпион по версии WBO Теренс Кроуфорд (39-0; 30 КО) сразится против чемпиона по версиям WBA, IBF и WBC Эррола Спенса (28-0; 22 КО).

Перед поединком бойцы прошли традиционную церемонию взвешивания. Вашему вниманию ее результаты:

Теренс Кроуфорд – 66,59 кг.

Эррол Спенс – 66,68 кг.

Во время процедуры face to face спортсмены вели себя по-джентльменски и даже пожали друг другу руки.

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В статье: Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
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