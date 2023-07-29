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Хэйни получил следующего соперника, это не Ломаченко
Но бой может быть интересным
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (30-0; 15 КО) получил следующего соперника. Боксер принял решение подняться в следующую весовую категорию и выйти на ринг против чемпиона по версии WBC Реджиса Прогрейса (29-1; 24 КО).
Об этом сообщает ESPN. По информации источников, оба бойца согласовали поединок. Местом боя станет Лас-Вегас, дата – 28 октября.
Организатором выступит промоутерская компания Matchroom Boxing под патронатом Эдди Хирна.
Напомним, что свой крайний поединок Хэйни провел против украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Американец одержал спорную победу, после которой многие фанаты бокса надеялись еще раз увидеть их бой.
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