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Хэйни получил следующего соперника, это не Ломаченко

Бокс
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Но бой может быть интересным

Хэйни получил следующего соперника, это не Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (30-0; 15 КО) получил следующего соперника. Боксер принял решение подняться в следующую весовую категорию и выйти на ринг против чемпиона по версии WBC Реджиса Прогрейса (29-1; 24 КО).

Об этом сообщает ESPN. По информации источников, оба бойца согласовали поединок. Местом боя станет Лас-Вегас, дата – 28 октября.

Организатором выступит промоутерская компания Matchroom Boxing под патронатом Эдди Хирна.

Напомним, что свой крайний поединок Хэйни провел против украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Американец одержал спорную победу, после которой многие фанаты бокса надеялись еще раз увидеть их бой.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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