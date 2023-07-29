Самый известный китайский супертяж назвал Фьюри позором бокса

Китайский супертяж Чжан Чжилей (25-1-1; 20 КО) раскритиковал чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Evening Standard:

"Моя команда общалась с командой Тайсона Фьюри, мы были очень близки к этому бою до того, как был активирован пункт о реванше. Верю, наше сражение рано или поздно состоится.

Фьюри избегал Джошуа и Усика. Он решил сразиться с тем, кто раньше не выходил на ринг. Нганну – новичок в боксе, он становится профессионалом. Да, он чемпион UFC, уважаю его, но когда дело доходит до ринга, это другая история.

Считаю Фьюри позором для бокса. Позор ему" – сказал он.