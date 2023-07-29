  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Самый известный китайский супертяж назвал Фьюри позором бокса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Самый известный китайский супертяж назвал Фьюри позором бокса

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Резкая критика

Самый известный китайский супертяж назвал Фьюри позором бокса

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей (25-1-1; 20 КО) раскритиковал чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Evening Standard:

"Моя команда общалась с командой Тайсона Фьюри, мы были очень близки к этому бою до того, как был активирован пункт о реванше. Верю, наше сражение рано или поздно состоится.

Фьюри избегал Джошуа и Усика. Он решил сразиться с тем, кто раньше не выходил на ринг. Нганну – новичок в боксе, он становится профессионалом. Да, он чемпион UFC, уважаю его, но когда дело доходит до ринга, это другая история.

Считаю Фьюри позором для бокса. Позор ему" – сказал он.

Напомним, что ранее Спенс и Кроуфорд провели церемонию взвешивания.

По теме
yellow-arrow
Хэйни получил следующего соперника, это не Ломаченко
yellow-arrow
Спенс и Кроуфорд провели финальную церемонию взвешивания, бой уже завтра
yellow-arrow
Джошуа: В первом бое с Уайтом его удар потряс меня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде