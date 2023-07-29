Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самый известный китайский супертяж назвал Фьюри позором бокса
Резкая критика
фото - boxingscene.com
Китайский супертяж Чжан Чжилей (25-1-1; 20 КО) раскритиковал чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Evening Standard:
"Моя команда общалась с командой Тайсона Фьюри, мы были очень близки к этому бою до того, как был активирован пункт о реванше. Верю, наше сражение рано или поздно состоится.
Фьюри избегал Джошуа и Усика. Он решил сразиться с тем, кто раньше не выходил на ринг. Нганну – новичок в боксе, он становится профессионалом. Да, он чемпион UFC, уважаю его, но когда дело доходит до ринга, это другая история.
Считаю Фьюри позором для бокса. Позор ему" – сказал он.
Напомним, что ранее Спенс и Кроуфорд
Популярное сейчас
- Голодюк: Какой бы там тренер в Шахтере ни был, все равно, там футболисты очень высокого уровня
- Volia TV и Sweet.tv также будут транслировать матчи УПЛ
- Шевчук: Общались с Коноплянкой, но он хочет играть только со мной в паре
- Майк Тайсон опубликовал архивное фото с Мохаммедом Али
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО