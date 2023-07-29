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Стало известно, сколько Усик пожертвовал на платформу UNITED24
Как амбассадор – просто прекрасный результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) пожертвовал на платформу UNITED24 (амбассадором которой он является) около 12 миллионов гривен. Об этом сообщила управляющая партнерша Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь на своей странице в Фейсбук:
"Набирает меня Александр Усик и говорит:
– Слушай, я подумал, что надо завершить сбор на дом в Ирпене, который я патронирую. Тот обещавший донор не перечисляет, это все. Сколько осталось, где-то 2 миллиона гривен? Без проблем давай реквизиты. Заброшу сейчас.
Сбор закрыт.
Всего с декабря 2022 года, с начала своего амбассадорства, Усик пожертвовал более 12 миллионов гривен только через UNITED24.
Спасибо, чемпион" – написала она.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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