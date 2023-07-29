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Стало известно, сколько Усик пожертвовал на платформу UNITED24

Бокс
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Как амбассадор – просто прекрасный результат

Стало известно, сколько Усик пожертвовал на платформу UNITED24

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) пожертвовал на платформу UNITED24 (амбассадором которой он является) около 12 миллионов гривен. Об этом сообщила управляющая партнерша Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь на своей странице в Фейсбук:

"Набирает меня Александр Усик и говорит:

– Слушай, я подумал, что надо завершить сбор на дом в Ирпене, который я патронирую. Тот обещавший донор не перечисляет, это все. Сколько осталось, где-то 2 миллиона гривен? Без проблем давай реквизиты. Заброшу сейчас.

Сбор закрыт.

Всего с декабря 2022 года, с начала своего амбассадорства, Усик пожертвовал более 12 миллионов гривен только через UNITED24.

Спасибо, чемпион" – написала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала, как можно выиграть войну.

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В статье: Александр Усик
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