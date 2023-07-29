Шакур Стивенсон призвал лишить Хэйни титулов в легком весе

Американский легковес Шакур Стивенсон (20-0; 10 КО) призвал лишить титулов абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (30-0; 15 КО) из-за того, что последний хочет подняться на одну весовую категорию выше и провести поединок против Реджиса Прогрейса (29-1 ;24 КО).

"Я уважаю WBC и Маурисио Сулеймана, но камон.

Вы не можете сейчас позволить ему не сразиться со мной, подняться в весе и дальше держать пояса. Это бессмысленно" – написал Шакур на своей странице в Instagram.

Напомним, что бой Хэйни и Прогрейса запланирован на 28 октября.