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Кроуфорд нокаутировал Спенса и стал абсолютным чемпионом мира
Эррол – спасибо, что живой
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.
Новым королем дивизиона стал Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО), нокаутировавший в 9 раунде своего соперника Эррола Спенса (28-1; 22 КО).
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