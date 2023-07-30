  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Кроуфорд нокаутировал Спенса и стал абсолютным чемпионом мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кроуфорд нокаутировал Спенса и стал абсолютным чемпионом мира

Бокс
(1 голосов)

Эррол – спасибо, что живой

Кроуфорд нокаутировал Спенса и стал абсолютным чемпионом мира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Новым королем дивизиона стал Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО), нокаутировавший в 9 раунде своего соперника Эррола Спенса (28-1; 22 КО).

По теме
yellow-arrow
Шакур Стивенсон призвал лишить Хэйни титулов в легком весе
yellow-arrow
Стало известно, сколько Усик пожертвовал на платформу UNITED24
yellow-arrow
Самый известный китайский супертяж назвал Фьюри позором бокса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде