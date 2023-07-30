Кроуфорд нокаутировал Спенса и стал абсолютным чемпионом мира

В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Новым королем дивизиона стал Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО), нокаутировавший в 9 раунде своего соперника Эррола Спенса (28-1; 22 КО).