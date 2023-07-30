Кроуфорд установил уникальное историческое достижение в мире бокса

В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena американский полусредневес Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО) стал абсолютным чемпионом мира, победив своего соотечественника Эррола Спенса (28-1; 22).

Своим триумфом Теренс совершил по-настоящему историческую вещь – он стал первым боксером (начиная с эпохи четырех поясов), которому удалось стать абсолютом в двух весовых категориях. В 2017 году он завоевал все титулы в первом полусреднем весе, победив Джулиаса Индонго.

Всего начиная с 2007 года, абсолютными чемпионами мира становились Александр Усик, Джош Тейлор, Сауль Альварес, Джермелл Чарло, Девин Хэйни и Наоя Иннуэ.