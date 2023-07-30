Спенс заявил, что пойдет на бой-реванш против Кроуфорда

В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena американский полусредневес Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО) стал абсолютным чемпионом мира, победив своего соотечественника Эррола Спенса (28-1; 22).

После окончания поединка последний дал комментарий журналистам, в котором отметил, что надеется выйти на бой-реванш.

"Мы должны сделать это снова. Я выступлю гораздо лучше. Это будет гораздо более близкий бой.

Вероятно, это будет в декабре" – сказал Эррол.