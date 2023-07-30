Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спенс заявил, что пойдет на бой-реванш против Кроуфорда
Возможно, нужно подождать, пока остынет голова
ShowtimeBoxing
В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena американский полусредневес Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО) стал
После окончания поединка последний дал комментарий журналистам, в котором отметил, что надеется выйти на бой-реванш.
"Мы должны сделать это снова. Я выступлю гораздо лучше. Это будет гораздо более близкий бой.
Вероятно, это будет в декабре" – сказал Эррол.
Напомним, что этой победой Кроуфорд
Популярное сейчас
- Цыганков сделал игру. Блэкберн - Жирона 2:3. Видео голов и обзор матча
- Реал Мадрид - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- В ВСУ подтвердили поражение Чонгарского моста
- Стало известно, сколько Усик пожертвовал на платформу UNITED24
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО