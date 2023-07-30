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Кроуфорд: Сегодня вечером я показал, насколько я велик
Вопросов нет, абсолютный чемпион
ShowtimeBoxing
Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО) прокомментировал
"Как я уже говорил раньше, всегда мечтал стать чемпионом мира. Я отличник. Никто не верил в меня, когда я начинал, но я заставил всех поверить.
Они пытались внести меня в черный список, не пускали на вершину. Они говорили обо мне плохо, говорили, что я недостаточно хорош, что я не смогу победить этих лучших боксеров полусреднего веса.
Я просто продолжал молиться Богу, чтобы я мог показать миру, кто такой Теренс Кроуфорд. Думаю, сегодня вечером я смог это сделать. Сегодня вечером я показал, насколько я велик" – сказал он.
Напомним, что ранее Спенс
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