Кроуфорд: Сегодня вечером я показал, насколько я велик

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО) прокомментировал победу в поединке против Эррола Спенса (28-1; 22 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Как я уже говорил раньше, всегда мечтал стать чемпионом мира. Я отличник. Никто не верил в меня, когда я начинал, но я заставил всех поверить.

Они пытались внести меня в черный список, не пускали на вершину. Они говорили обо мне плохо, говорили, что я недостаточно хорош, что я не смогу победить этих лучших боксеров полусреднего веса.

Я просто продолжал молиться Богу, чтобы я мог показать миру, кто такой Теренс Кроуфорд. Думаю, сегодня вечером я смог это сделать. Сегодня вечером я показал, насколько я велик" – сказал он.