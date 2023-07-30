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Кроуфорд: Сегодня вечером я показал, насколько я велик

Бокс
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Вопросов нет, абсолютный чемпион

Кроуфорд: Сегодня вечером я показал, насколько я велик

ShowtimeBoxing

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО) прокомментировал победу в поединке против Эррола Спенса (28-1; 22 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Как я уже говорил раньше, всегда мечтал стать чемпионом мира. Я отличник. Никто не верил в меня, когда я начинал, но я заставил всех поверить.

Они пытались внести меня в черный список, не пускали на вершину. Они говорили обо мне плохо, говорили, что я недостаточно хорош, что я не смогу победить этих лучших боксеров полусреднего веса.

Я просто продолжал молиться Богу, чтобы я мог показать миру, кто такой Теренс Кроуфорд. Думаю, сегодня вечером я смог это сделать. Сегодня вечером я показал, насколько я велик" – сказал он.

Напомним, что ранее Спенс заявил, что готов к реваншу против Кроуфорда.

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В статье: Теренс Кроуфорд
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