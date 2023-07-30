Кроуфорд в шоке, почему он не первый номер P4P

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО) после победы над Эрролом Спенсом (28-1; 22 КО) выразил удивление и возмущение, почему он не возглавляет рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

"Без сомнения. Это были два бойца, входящих в пятерку рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Как я могу не быть №1 P4P?" – приводит слова чемпиона Майкл Бенсон на своей странице в Твиттер.

Отметим, что сегодня рейтинг Р4Р по версии The Ring независимо от весовой категории возглавляет украинец Александр Усик, на второй позиции идет японец Наоя Иноуэ, а ТОП 3 замыкает Теренс Кроуфорд.