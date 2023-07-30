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Уайлдер о Кроуфорде: Он просто находился в другом измерении
Космический уровень
Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) прокомментировал
"Похоже, Эррол был немного истощен и не мог делать то, что должен был. Чем не преминул воспользоваться Кроуфорд. Я действительно думаю, что Эррол себя пересушил, вы могли видеть это по его коже и в его глазах.
Сегодня он доказал, что он самый лучший (Кроуфорд - прим). Как он это сделал - он сделал это с легкостью и со спокойствием. Похоже, что он просто находился в другом измерении в этот момент времени" – сказал Деонтей.
Напомним, что ранее Спенс
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