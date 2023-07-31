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Эррол Спенс назвал причину поражения в бою с Теренсом Кроуфордом

Бокс
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Физическая форма боксера не была в порядке

Эррол Спенс назвал причину поражения в бою с Теренсом Кроуфордом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (28-1, 22 KO) высказался о поражении от соотечественника Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO), поединок с которым состоялся 30 июля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

"Меня ничего не удивило. Он был таким, как я и думал. Мой тайминг не был в порядке. Почему? Физически я не чувствовал себя нормально, но всегда справлялся с этим. Я считал, что всё будет как в прошлых боях, но не смог вывести тайминг на следующую ступеньку.

Я почувствовал его силу в первом или втором раунде. Он сильный чувак, но у всех на элитном уровне есть сила. Из-за того, что у меня не было чувства момента, он ловил меня между ударами", – сказал Спенс на послематчевой пресс-конференции.

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В статье: Эррол Спенс
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