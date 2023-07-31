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Уайлдер: Теренс доказал, что он лучший
Боксер высказался о бое Кроуфорда и Спенса
Бывший чемпион в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) прокомментировал победу Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.
"Теренс доказал, что он лучший. Как он это сделал — он сделал это с лёгкостью и со спокойствием. Похоже, что Теренс просто находился в другом измерении в это время", — приводит слова Уайлдера talkSPORT.
Бой между Спенсом и Кроуфордом прошёл в ночь на 30 июля в рамках большого боксёрского вечера.
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