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Уайлдер: Теренс доказал, что он лучший

Бокс
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Боксер высказался о бое Кроуфорда и Спенса

Уайлдер: Теренс доказал, что он лучший

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Бывший чемпион в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) прокомментировал победу Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

"Теренс доказал, что он лучший. Как он это сделал — он сделал это с лёгкостью и со спокойствием. Похоже, что Теренс просто находился в другом измерении в это время", — приводит слова Уайлдера talkSPORT.

Бой между Спенсом и Кроуфордом прошёл в ночь на 30 июля в рамках большого боксёрского вечера.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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