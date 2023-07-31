Уайлдер: Теренс доказал, что он лучший

Бывший чемпион в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) прокомментировал победу Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

"Теренс доказал, что он лучший. Как он это сделал — он сделал это с лёгкостью и со спокойствием. Похоже, что Теренс просто находился в другом измерении в это время", — приводит слова Уайлдера talkSPORT.

Бой между Спенсом и Кроуфордом прошёл в ночь на 30 июля в рамках большого боксёрского вечера.