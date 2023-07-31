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Matchroom анонсировала бой за титул чемпиона WBA в полулёгком весе

Бокс
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Он состоится в октябре

Matchroom анонсировала бой за титул чемпиона WBA в полулёгком весе

Фото: facebook.com/WorldBoxingAssociation / Автор невідомий

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Промоутерская компания Matchroom объявила о боксёрском поединке, который состоится 7 октября в Шеффилде (Великобритания).

В главном бою чемпион мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) британец Ли Вуд (27-3, 16 KO) проведёт защиту против соотечественника Джоша Уоррингтона (31-2-1, 8 KO).

Ли Вуду 34 года свой последний бой он провел в мае 2022 года против мексиканца Маурисио Ларе и вернул себе титул чемпиона WBA.

Джошу Уоррингтону 32 года, в марте 2022 года Уоррингтон стал двукратным чемпионом мира, однако в первой же защите уступил раздельным решением мексиканцу Луису Альберто Лопесу.

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