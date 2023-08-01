Стало известно, кто покажет бой Усик - Дюбуа

Стал известен эксклюзивный транслятор чемпионского боя между Александром Усиком и Дэниэлом Дюбуа.

Напомним, бой состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

На территории Украины и Польши поединок будет эксклюзивно показывать медиасервис MEGOGO.

В рамках вечера бокса во Вроцлаве кроме Усика свои бои также проведут Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Федор Черкашин и другие боксеры.