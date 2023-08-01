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Стало известно, кто покажет бой Усик - Дюбуа

Бокс
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Им станет популярный сервис

Стало известно, кто покажет бой Усик - Дюбуа

Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"

Новина українською

Стал известен эксклюзивный транслятор чемпионского боя между Александром Усиком и Дэниэлом Дюбуа.

Напомним, бой состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

На территории Украины и Польши поединок будет эксклюзивно показывать медиасервис MEGOGO.

В рамках вечера бокса во Вроцлаве кроме Усика свои бои также проведут Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Федор Черкашин и другие боксеры.

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В статье: Александр Усик
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