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Дэвин Хэйни готов провести бой с Реджисом Прогрейсом
Ещё один возрастной соперник
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни подтвердил, что готов провести бой с действующим чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 KO).
"Всё сложилось для того, чтобы стать чемпионом мира в двух весовых категориях, возможно, в бою с сильнейшим парнем в первом полусреднем весе. Я покажу свои навыки, когда стану сильнее, потому что мне не придётся думать о весе во время подготовки", – сказал Хейни в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Реджису Прогрейсу 34 года, свой последий бой он провел в ноябре 2022-го года, где завоевал вакантный титул WBC.
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