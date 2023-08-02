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Усик: Нам нужно организовать бой с Фьюри, а не говорить о нем
Украинец готов к поединку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в интервью для TNT Sports заявил, что готов к поединку с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).
"Думаю, я сражаюсь не с тем британцем, но это мой путь. Это часть моего пути. Сейчас на нем стоит Дюбуа и поэтому я должен встретиться с ним. Я думаю, что как человек Фьюри отличная личность. Я считаю его отличным парнем, замечательным отцом, замечательным семьянином, как спортсмен он тоже великолепен.
Я могу сказать только одно: с его стороны слишком много слов вместо дел. Целый мир хочет увидеть бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, и мы должны его устроить. Люди устали от разговоров. Нам нужно организовать бой, а не говорить о нем".
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