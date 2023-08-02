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Уайлдер рассказал, когда может состояться его бой с Джошуа
Ждем мегафайт
Фото: fight.ru
Эксчемпион мира Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) рассказав, когда может провести следующий бой.
"Скоро. Возможно, в январе, я против Джошуа, это должно произойти", – сказал Уайлдер.
Ранее Франк Уоррен обвинил сторону Усека в срыве боя с Тайсоном Фьюри.
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Источник:Boxing News
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