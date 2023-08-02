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Усик: Я никогда не фокусируюсь на нокауте
Украинец высказался о предстоящем бое с Дюбуа
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заверил, что досрочная победа не будет главной целью в бою против регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.
"Я никогда не фокусируюсь на нокауте, только на боксе. Но если он приходит, я это чувствую и исхожу из своего опыта. Когда боец заряжен на удар или когда он выбрасывает мощные удары, чтобы нокаутировать соперника, он теряет очень важные преимущества. Это те преимущества, которые в конечном итоге приносят победу", - сказал Усик в интервью TNT Sports.
Напомним, что поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
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