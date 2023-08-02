Усик: Мы сражаемся за нашу свободу

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о войне в Украине.

"Я не боюсь возвращаться домой. Я не запуган. Это мой дом. Ежедневно, утром и по ходу дня, я молюсь. Я прошу Господа, чтобы все это прекратилось.

Я уже больше месяца нахожусь в тренировочном лагере, но могу описать вам, что происходило, когда я был в Украине. Каждую ночь я просыпался, потому что слышал сирены или звуки приближающихся дронов и ракет. Я собственными глазами видел, как дроны взрывались в небе и уничтожались системами ПВО.

Утром ты просыпаешься, отвозишь детей в школу и видишь людей, которые плохо спали. Но все равно все они улыбаются. Если ты спросишь у них: "Как ты?", ты точно знаешь, что каждую ночь были удары, взрывы, кто-то ранен, кто-то погиб. У большинства украинцев один и то же ответ.

Мы сражаемся за нашу свободу. Что бы там ни было, мы будем бороться за нашу независимость. Мы не боимся умереть. Мы хотим быть свободными", - рассказал Усик в интервью TNT Sports.