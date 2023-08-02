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Василий Ломаченко может провести бой за титул WBC
Соперник - Шакур Стивенсон
Boxingscene
Всемирный боксерский совет (WBC) готов санкционировать бой за титул в легком весе между экс-чемпионом в трех весовых категориях между Василием Ломаченко и Шакуром Стивенсоном.
Титул WBC стал вакантным после перехода Дэвина Хейни в первый полусредний вес. Шакур является обязательным претендентом, а его соперником, возможно, станет украинец Василий Ломаченко.
Напомним, Девин Хейни победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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