Василий Ломаченко может провести бой за титул WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) готов санкционировать бой за титул в легком весе между экс-чемпионом в трех весовых категориях между Василием Ломаченко и Шакуром Стивенсоном.

Титул WBC стал вакантным после перехода Дэвина Хейни в первый полусредний вес. Шакур является обязательным претендентом, а его соперником, возможно, станет украинец Василий Ломаченко.

Напомним, Девин Хейни победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.