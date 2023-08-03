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Джейк Пол сделал прогноз на бой с Нейтом Диазом
Видеоблогер уверен в своей победе
Фото: sport24.ru
Известный видеоблогер Джейк Пол дал прогноз на предстоящий поединок с соотечественником, бойцом ММА Нейтом Диазом.
"Мой прогноз — нокаут в пятом раунде. Я не беспокоюсь. Знаю, что хочу этого больше, знаю, что я делал на тренировках, и у нас были люди, которые имитировали то, как он дерётся. И да, он, возможно, нанесёт пару ударов, такова специфика игры. Это только разбудит меня. Я буду получать удары, бить его сильнее, продолжать идти вперёд, но в конечном итоге я собираюсь пережить бурю и закончить его карьеру", — приводит слова Пола MMA Fighting.
Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.
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