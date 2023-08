Теренс Кроуфорд может завершить карьеру

Абсолютный чемпион полусреднего веса Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) заявил, что собирается завершить карьеру:

"Мне почти 36, так что я не вижу, что еще долго буду боксировать. Я занимался этим делом долгое время. Я всегда говорил, что я пойду завершу карьеру до того, как позволю боксу отправить меня на пенсию", - передает слова. спортсмен Майкл Бенсон.

‼️ Terence Crawford has declared that he will likely RETIRE from boxing soon: “I'm about to be 36 so I don't see myself continuing to box very much longer. I've been doing it for a long time. I always said I'm gonna retire from boxing before I let boxing retire me.” [@TMZ_Sports]