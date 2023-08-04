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ВИДЕО. Джейк Пол и Нейт Диас провели процедуру взвешивания накануне боя
Блогер оказался тяжелее на 100 грамм
Фото: fightnews.info
Американский видеоблогер Джейк Пол и боец ММА Нейт Диаз прошли процедуру взвешивания в преддверии очного поединка.
Чтобы вписаться в лимит весовой категории, спортсменам пришлось раздеться догола, в итоге вес Джейка Пола составляет 83,9 кг, а его соперника – 83,8 кг.
В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) состоится вечер бокса. В главном событии популярный американский блогер Джейк Пол будет драться с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом. Поединок пройдёт по правилам бокса.
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